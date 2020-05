Seelze

Das Familienservicebüro hat Kinder von fünf bis neun Jahren zu einem Malwettbewerb eingeladen. Mit Buntstift oder Deckfarben kann der Nachwuchs seiner Fantasie freien Lauf lassen. Für die besten zehn Einsendungen gibt es je ein Gesellschaftsspiel im Wert von 20 Euro. In den ersten 14 Tagen sind schon 135 Zeichnungen im Rathaus angekommen. Marita Lilienthal vom Familienservicebüro ist vom Einfallsreichtum der Kinder sehr angetan. Bei ihr sind farbenfrohe Regenbogen, niedliche Herzen und auch manche Szenerie von spielenden Kindern oder geselligen Familien eingegangen.

Mit sechs Jahren zählt Pia zu den jüngsten Einsendern. Sie hat ein fröhliches Bild gestaltet, das neben einem lächelnden Mädchen auch Sonnenschein, Regenbogen und jede Menge farbenfrohe Schmetterlinge abbildet. Quelle: Pia

Malwettbewerb geht in die zweite Runde

Und noch ist es nicht zu spät, zu den Malutensilien zu greifen. Aufgrund der aktuellen Situation, bei der manche Briefsendung unter Umständen erst verzögert ankommt, ist der Einsendeschluss noch einmal bis zum Freitag, 15. Mai, verlängert worden. Außerdem wurden fünf weitere Preise ausgelobt. Das Thema der zweiten Auflage des Wettbewerbes ist weiterhin frei, jeder kann das auf ein DIN-A4-Blatt malen, was ihm in den Sinn kommt. Um einige Anregungen zu geben: Man kann darstellen, womit man gerade seine Zeit verbringt oder was man mal gern machen würde. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Lilienthal.

Avand (9) hat den Eingang des Seelzer Rathauses mit Farbstiften gezeichnet und ist damit einer von zehn Gewinnern geworden. Quelle: Avand

Zehn Gewinner erhalten ein Gesellschaftsspiel

Zu den Gewinnern der ersten Runde zählen Luci und Lorena (beide 5), Pia (6), die achtjährigen Ben und Meyra sowie die neun Jahre alten Tamia, Avand, Julina, David und Emely. Alle Bilder des Malwettbewerbs sind auf der städtischen Internetseite www.seelze.de veröffentlicht. Außerdem finden Interessierte weitere Mitmachaktionen, Informationen und Tipps, aber auch Hilfen in der Corona-Zeit. Da die Spielplätze wieder geöffnet haben, ergibt sich vielleicht auch das eine oder andere neue Motiv unter freiem Himmel, was die Kinder malen können.

Von Patricia Chadde