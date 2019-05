Letter

Ein 18-jähriger Hannoveraner ist am Sonnabend in den frühen Morgenstunden mit dem Opel Corsa seiner Eltern im Gewerbegebiet Letter-Süd von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Seelzer Polizei war der junge Mann deutlich alkoholisiert, sodass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Einen Füherschein sicherstellen konnten die Polizisten hingegen nicht, der junge Mann befindet sich noch in der Fahrausbildung. Während der 18-Jährige unverletzt blieb, entstand an dem Opel seiner Eltern Totalschaden. Den umgeknickten Baum mussten Feuerwehrleute entfernen.

Von Sandra Remmer