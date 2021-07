Seelze

Der städtische Betriebshof hat am Obentrautdenkmal 180 zusätzliche Sommerblumen gepflanzt. Sie wurden zu einem farbenprächtigen Gesamtbild arrangiert. Frische Blumen hat der Betriebshof zudem in der Schmuckschale am Kriegerdenkmal in Lohnde gepflanzt.

Stadt achtet auf Nahrung für Insekten

„Wir haben wieder auf eine bunte Vielfalt gesetzt“, sagt Sybille Brenner von der Abteilung Umwelt, Klima und Friedhöfe der Stadtverwaltung. Beim Kauf der Sommerblumen sei auch schon in den Vorjahren besonders darauf geachtet worden, dass diese als Nahrungsquellen für Bienen und viele andere Insektenarten geeignet sind. So sind im Schmuckbeet am Obentrautdenkmal unter anderem wieder Husarenköpfchen, Gazanien, Vanilleblumen und Mädchenaugen zu finden. Neu sind Zinnien in den Farben Weiß, Gelb und Orange, blaublühender Salbei und lilafarbene Spinnenblumen.

Beet wirkt in Kombination mit Denkmal

Erhalten geblieben ist ein dezentes und leicht geschwungenes „S“, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebshofs im vorigen Jahr aus Purpurglöckchen in der Mitte des Beetes gestaltet hatten und das für den Anfangsbuchstaben der Stadt Seelze steht. „Die Purpurglöckchen haben sich dort toll entwickelt“, sagt Brenner. In Kombination mit dem Obentrautdenkmal und dem großen Stiefel und Helm aus Metall ergebe sich an der Hannoverschen Straße ein schöner Blickfang.

Bei milder Witterung blühen Blumen bis zum Herbst

Die Beschäftigten des Betriebshofs werden das Beet in den nächsten Wochen regelmäßig krauten und bei Bedarf wässern, damit es möglichst lange einen schönen Anblick bietet. Bei entsprechend milder Witterung können sich Betrachterinnen und Betrachter bis zum Herbst an den Blumen erfreuen. Gleiches gilt für die Blumen in der Schmuckschale am Denkmalsplatz in Lohnde. Dort haben die Beschäftigten des Betriebshofs neun weitere Sommerblumen gepflanzt, die je nach Witterung ebenfalls bis in den Herbst hinein blühen werden.

Von Thomas Tschörner