Das Gebäude der Volksbank an der Harenberger Meile 29 wurde abgerissen, inzwischen steht dort ein neues, mehrstöckiges, modernes Wohn- und Geschäftshaus mit der Hausnummer 29 c. Die neu entstandenen fünf Wohnungen und das Penthouse sind bereits vermietet. Gebaut hat hier die Firma 180° (Grad) Freiraum, das als Bauträger, Architekt und Immobilienmakler tätig ist. Gesellschafter sind die Geschwister Simon und Tanja Peterburs, die mit ihrem Unternehmen von der Wedemark nach Seelze gezogen sind. Tanja Peterburs hat das Gebäude an der Harenberger Meile entworfen.

Gebäude stieß auf Ablehnung

Bei den Anwohnern war der Entwurf für das markante Wohn- und Geschäftshaus zunächst auf Ablehnung gestoßen. Denn das mehrstöckige Gebäude verändert den Mittelpunkt des 800 Jahre alten Ortes. Seit 1882 bildet die St.-Barbara-Kirche den Ortskern. Das Backsteingebäude wurde unter der Leitung von Konsistorialbaumeister Conrad Wilhelm Hase entworfen.

Tanja und Simon Peterburs sind mit ihrem Unternehmen 180 Grad Freiraum nach Harenberg gezogen – ins selbst entworfene und gebaute Objekt an der Harenberger Meile. Quelle: 180 Grad Freiraum

Der Neubau ist deutlich höher als der Bungalow ähnliche Vorgängerbau der Volksbank. „Die Sichtachsen haben sich verändert“, sagt Projektleiter Phillipp Kegler von 180° Freiraum. Zudem seien die Parkplätze vor dem Bankgebäude gerne genutzt worden, was jetzt nicht länger möglich ist. Allerdings entstünden durch den Neubau Wohnungen, zudem biete er Platz für neue Unternehmen.

Absprachen mit dem Bauamt

„Wir haben uns mit Bauamt und Denkmalschutz regelmäßig und intensiv abgestimmt“, sagt Tanja Peterburs. Die Mehrgeschossigkeit des Neubaus sei der Wirtschaftlichkeit geschuldet. „Im Rohbau wirkte der Quader sehr massiv“, sagt Peterburs. Allerdings habe man durch unterschiedliche Stilmittel das Gebäude in sein Umfeld integriert. „Die Klinkerfassade greift die bereits vorhandenen Materialien und den typischen Baustil auf“, sagt Peterburs. „Auf der Südseite konnten wir uns stärker austoben, was große Fensterflächen und Dachterrasse ermöglichte.“

Eigenen Angaben zufolge ist das Unternehmen seit 25 Jahren Erfahrung im Hausbau. „Die Kernkompetenzen im Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in der Vermarktung von Designimmobilien“, ist auf der Unternehmensinternetseite zu lesen. In diesem Jahr hat das Magazin Focus Business in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista den Bauträger zu einem der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland gekürt.

