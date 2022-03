Harenberg

Eine Polizeistreife hat am Freitag gegen 23 Uhr auf der Harenberger Meile einen 19-jährigen Autofahrer kontrolliert, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. In seinem Wagen fanden die Beamten 50 Gramm Marihuana, die beschlagnahmt wurden. Der Hannoveraner muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Außerdem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil er unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist.

Von Thomas Tschörner