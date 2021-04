Gümmer

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der stadtweite Sauberkeitstag in Seelze in diesem Jahr ausgefallen. Gümmers Ortsrat rief alternativ zu einer Sauberkeitswoche auf. Im Zeitraum vom 20. bis zum 28. März machten sich rund 20 Teilnehmer auf den Weg, um den Müll in ihrem Ort einzusammeln. „Viele Familien und kleine Gruppen nahmen teil“, berichtet Nadine Pfeiffer, Vorsitzende des CDU- Ortsverbandes Dedensen/Gümmer.

Auch Matratzen und Stühle dabei

Die mit Unrat gefüllten Säcke konnten bis zur Abholung durch den Abfallentsorger Aha auf dem Grundstück des Ortsbürgermeisters Christian Schomburg (CDU) gelagert werden. „Neben dem üblichen Müll, wie leere Getränkeverpackungen und Plastikkleinteile, wurden auch Matratzen und mehrere Stühle eingesammelt“, sagt Pfeiffer.

Manfred Fischer (von links), Uwe Borchers, Wilfried Hallfeldt, Volker Langhorst und Hans-Peter Schönfeldt waren bei der Sauberkeitswoche aktiv dabei. Quelle: privat

Die Teilnehmer seien während der Sauberkeitswoche auch immer wieder auf gefüllte Hundekottüten gestoßen, die achtlos in Büsche geworfen wurden. Das Aufstellen der Tütenspender wurde vom Ortsrat finanziert, der damit eigentlich sicherstellen wollte, dass die Hundebesitzer mit diesem Angebot für Sauberkeit sorgen. „Ich bin dankbar, dass so viele an der Sauberkeitswoche teilgenommen haben und somit ihren Wohnort wieder ein Stück lebenswerter gemacht haben“, sagte der Ortsbürgermeister.

Von Heike Baake