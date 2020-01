Seelze

Sie ist die Frau der ersten Stunde. Heidedörte Möller (78) gründete 2001 die Hausaufgabenhilfe. An die Anfangszeiten kann sie sich noch gut erinnern. „Ende der Neunzigerjahre gab es einen runden Tisch der Stadt Seelze“, sagt sie. Damals sei von Problemen mit Kindern vor allem aus Migrantenfamilien berichtet worden, und so kam Möllers auf die Idee, diese Kinder zu fördern, ihnen eine Perspektive zu bieten.

Pfarrgemeinde stellt Räume

Als Lehrerin für Deutsch, Sachkunde, Kunst und katholische Religion war Möller zu dieser Zeit an der Almhorster Grundschule tätig und verfügte über gute Kontakte zu allen Seelzer Schulen. Schnell fanden sich weitere Ehrenamtliche, die mit in das Projekt einstiegen. Unter der Regie der katholischen Kirche und der Stadt Seelze wurde schließlich im März 2001 die Hausaufgabenhilfe gegründet. „Angefangen haben wir mit zehn Kindern, später hatten wir oft 40 an einem Tag“, erzählt Möller, die die Hilfe damals an zwei Tagen in der Woche anbot. Im katholischen Gemeindehaus konnten die Kinder aber nicht nur lernen, sondern auch spielen.

Die Seelzer Hausaufgabenhilfe ist auf Sponsoren angewiesen. Quelle: privat

Viele verschiedene Nationalitäten

Es war von Anfang an eine bunte Gruppe, die von der Hausaufgabenhilfe betreut wurde. „Die Kinder kamen aus Bosnien, Libanon, Albanien, Syrien, der Türkei – und auch aus Deutschland“, erinnert sich Möller. Jeder Betreuer kümmerte sich um drei Kinder, Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums unterstützten das Angebot. Möller war stets darauf bedacht, den Kontakt zu den Schulen und Eltern zu halten. Nur so, sagt sie, habe man den Kindern in Ausnahmesituation effektiv helfen können.

Wie etwa im Fall eines syrischen Mädchens, das sich auffallend verändert hatte. „Sie war zunächst positiv, wurde dann aber immer trauriger“, erzählt sie. Die pensionierte Lehrerin setzte sich schließlich mit der Mutter in Verbindung. Im Gespräch stellte sich heraus, dass das Mädchen regelmäßig geschlagen wurde. Möller beriet die Familie und stand ihr lange Zeit auch bei Erziehungsfragen zur Seite. Die Schülerin von damals ist mittlerweile 21 Jahre alt und studiert. „Ich habe immer noch regelmäßig Kontakt zu der Familie, wir haben uns angefreundet“, sagt Möller.

Die Kinder aus der Anfangszeit der Hausaufgabenhilfe machen mittlerweile eine Ausbildung oder studieren. Quelle: privat

Bürgerstiftung übernimmt Hausaufgabenhilfe

Immer wieder passiere es ihr, dass sie auf der Straße angesprochen werden, sagt Möller. Kinder, die früher einmal die Hausaufgabenhilfe besucht haben, kämen auf sie zu und berichteten, wie es ihnen heute geht. „Manche sind verheiratet und haben Kinder“, erzählt Möller. Für sie sei es schönes Gefühl, dass das, was sie gemacht hat, bei den Kindern in Erinnerung geblieben ist. Auch Post, die sie in der Vergangenheit erhielt, bewahrt sie noch heute auf. „Eine Schülerin hat sich mal bei mir bedankt, dass ich ihren Bruder in die Spur gebracht habe“, sagt Möller und lacht.

Aus Altersgründen gab sie die Hausaufgabenhilfe 2011 ab. Nach einer kurzen Übergangszeit wurde sie von der Bürgerstiftung Seelze übernommen. Die dortigen Verantwortlichen entwickeln derzeit ein Spezialangebot für Schüler, das sich der Umstrukturierung an die Ganztagsschule anpassen soll.

