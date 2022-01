Letter

Eine Streife hat am Mittwoch gegen 10.15 Uhr an der Hölderlinstraße in Letter einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert, berichtet die Polizei. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Letteraner durch Betäubungsmittel beeinflusst sein könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis-Produkte. Die Polizisten ließen dem Fahrer im Kommissariat Seelze von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Letteraner ein.

Von Thomas Tschörner