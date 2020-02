Gümmer

Polizeibeamte aus Seelze haben am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer in Gümmer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Marihuana stand – ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

rem

Von Sandra Remmer