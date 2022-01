Lohnde

Die Polizei Seelze hat am Freitag in Lohnde einen 22-jährigen Ungarn vorläufig festgenommen, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, hatten Anwohner aus dem Bereich Brehmweg gegen 16.30 Uhr einen Hinweis auf eine verdächtige Person gegeben. Während einer Fahndung trafen die Beamten den 22-Jährigen an. Der Mann hatte ein Mountainbike dabei, dessen Herkunft nicht zweifelsfrei geklärte werden konnte.

Die Polizisten führen den vorläufig festgenommenen Ungar am Sonnabend einem Haftrichter vor, der den Mann unter Auflagen wieder aus der Haft entließ. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein gesondertes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht eingeleitet.

Von Thomas Tschörner