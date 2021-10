Seelze

Die Polizei Seelze hat am Sonntag zwischen 11 und 12.45 Uhr im Bereich der Bundesstraße 441/ Almhorster Straße 1 in Fahrtrichtung Hannover die Geschwindigkeit der Autos kontrolliert. In diesem Abschnitt gilt ein Tempo von 50 Kilometern pro Stunde. Wie ein Sprecher des Kommissariats berichtet, stellten die Beamten diverse Überschreitungen fest. Trauriger Spitzenreiter sei ein 30-jähriger Autofahrer gewesen, der mit Tempo 120 die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritten hatte. Die Polizisten leiteten gegen diesen und weitere Fahrer, die mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, Bußgeldverfahren ein.

Von Thomas Tschörner