Harenberg

Eine Streife hat am Mittwoch um 2.30 Uhr auf der Harenberger Meile einen 30-jährigen Seelzer kontrolliert, berichtet die Polizei. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Freiwillige Tests und die Angaben des Betroffenen bestätigten den Verdacht, dass er Cannabis konsumiert hatte. Dem Seelzer wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei einem positiven Ergebnis der Blutprobe muss der 30-Jährige mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einer Geldbuße von mindestens 500 Euro und Punkten in Flensburg rechnen. Weil bei der Kontrolle in dem Wagen auch eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden wurde, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Anschließend wurde der Seelzer entlassen.

Weitere aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Seelze finden Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner