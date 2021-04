Seelze

Seit drei Jahrzehnten hat die Stadt Seelze ein Heimatmuseum. Am 24. April 1991 gründete sich der Museumsverein, wenige Monate später wurde die Einrichtung in dem Fachwerkhaus an der Straße Im Sande in Letter eröffnet.

Der Leiter des Museums war seinerzeit Wolfgang Mathyl. „Das Heimatmuseum darf auf keinen Fall Ort der reinen Nostalgie sein. Es ist der historischen Wahrheit verpflichtet und soll Gedächtnis des Gemeinwesens werden“, sagte er damals. Mathyl plante und organisierte Sonderausstellungen, führte Gruppen und Vereine durch das Museum und verstand es, auch bei Schulklassen das Interesse für Heimatkunde und Geschichte zu wecken. Der Verein handele auch heute noch nach Mathyls Maxime, betont die aktuelle stellvertretende Vorstandsvorsitzenden Waltraud Gertz.

Historische Ausstellungen gibt es in Seelze allerdings schon deutlich länger. Bereits 1964 wurde die Heimatstube Letter gegründet. Ernst Bock und Luise Sandmann stellten im damals noch selbstständigen Letter historische Exponate zur Schau und legten damit den Grundstein für das heutige Heimatmuseum.

Bis 2018 war das Heimatmuseum in einem Fachwerkhaus in der Straße Im Sande in Letter untergebracht. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Seine 30-jährige Geschichte hat der Museumsverein in einer kleinen Ausstellung mit mehreren Stellwänden aufbereitet. Eigentlich sollte der Geburtstag mit den Seelzer Bürgern gefeiert werden, doch das geht pandemiebedingt nicht. „Es ist natürlich sehr schade, wir hätten gern etwas gemacht“, sagt der erste Vorsitzende Knut Werner. „Der Sonnabend am 24. April wäre ja prädestiniert gewesen für ein kleines Straßenfest.“ Der Verein hofft nun darauf, das Fest vielleicht im Sommer oder Herbst nachholen zu können.

Museum setzt auf digitales Angebot

Um die Menschen trotz Pandemie mit Informationen zur Seelzer Historie zu versorgen, haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen. Auf Youtube bieten Gertz und Werner Videos aus dem Heimatmuseum an, unter anderem auch eine kurze Vorstellung der Sonderausstellung zum 30. Geburtstag.

Für Familien, aber auch für einzelne Geschichtsinteressierte ermöglichen Gertz und Werner auf Anfrage und unter Einhaltung der Hygieneregeln exklusive Führungen durch die Geburtstagsschau.

Aus finanzieller Sicht trifft Corona den Verein nicht allzu hart, da sich das Heimatmuseum nicht aus Eintrittsgeldern, sondern aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Weiterlaufende Mietkosten im derzeitigen Gebäude am Alten Krug spielen dank der Unterstützung der Stadt keine allzu große Rolle. Laut Vorstand gab es im Verein nicht einen einzigen Corona-Austritt.

Aber natürlich freut sich der Vorstand über eine gute Nachricht von der Region Hannover: Der Schul- und Kultur- sowie der Regionsausschuss haben dem Museum eine finanzielle Unterstützung für 2021 bis 2023 zugesichert. Die Finanzspritze hat sich im Vergleich zu den Vorjahren sogar leicht erhöht. Das Heimatmuseum erhält in den kommenden Jahren nun 20.000 Euro pro Jahr; zuletzt waren es 17.500 Euro.

Personelle Verstärkung geplant

Das Geld ist zweckgebunden und soll laut Vorstand eingesetzt werden, um einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin einzustellen. „Wir haben uns schon damit beschäftigt, wie wir den neuen Mitarbeiter finden können. Dieser sollte am besten historisch versiert sein“, sagt Werner.

In den vergangenen Jahren waren die Gelder vor allem in die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten am Alten Krug geflossen, wo das Museum seit 2018 zu finden ist. Dort wurden neue Vitrinen und technische Geräte wie Beamer oder Klimaanlage installiert.

Im Auswahlprozess um die Fördermittel der Region hat sich das Heimatmuseum gegen zahlreiche andere Bewerber durchgesetzt. Aus dem gesamten Fördertopf mit jährlich 250.000 Euro erhalten in den nächsten Jahren 13 Kultureinrichtungen in der Region finanzielle Unterstützung. Zehn Antragsteller gingen leer aus.

Von Curdt Blumenthal