Letter

Die Polizei Seelze hat am Montag um 21.23 Uhr einen 43-jährigen BMW-Fahrer in Letter angehalten und wollte ihn kontrollieren. Der Letteraner trat daraufhin unverzüglich die Flucht an. Die Beamten entdeckten ihn jedoch kurze Zeit später in einem Gebüsch. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 43-Jährige mit einem komplett gefälschten kosovarischen Führerschein unterwegs war. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, kam den Beamten außerdem der Verdacht, dass der Letteraner Drogen konsumiert haben könnte. Die Ermittler ordneten daraufhin einen Drogentest an, der ein positives Ergebnis auf Kokain bestätigte. Zur genaueren Abklärung ordneten sie schließlich eine Blutprobe an. Desweiteren fanden die Polizeibeamten in dem Gebüsch noch weitere Drogen, die dem 43-Jährigen zugeordnete wurden.

Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung sowie unerlaubten Drogenbesitz gegen den Letteraner ein.

Von Sandra Remmer