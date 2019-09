Seelze

Zum Weltkindertag am Freitag haben die Grundschüler der Regenbogenschule ein Zeichen gesetzt. Um 9.20 Uhr versammelten sich alle 430 Schüler auf dem Schulhof und bildeten eine Menschenkette. Hand in Hand hörten sie gespannt den Rednern zu.

Grundschüler waren gut vorbereitet

Sozialarbeiter Bekir Bulut hatte sich bei einem Netzwerktreffen mit seinen Kollegen zusammengeschlossen und die Aktion gleichzeitig mit den Grundschulen in Hameln, Wennigsen, Gestorf und Barsinghausen geplant. „In dieser Kooperation bildeten die fünf Grundschulen alle am Weltkindertag um 9.20 Uhr eine Menschenkette“, sagte er. Die Regenbogenschüler hatten sich besonders gut auf diesen Tag vorbereitet und bereits während der Kinderkonferenz den Weltkindertag thematisiert. „Dort kommen nicht nur die Klassensprecher zusammen, sondern auch alle Kinder, die Interesse daran haben, sich mit anderen auszutauschen“, erklärt der Sozialarbeiter. Mittlerweile träfen sich dort bis zu 30 Schüler, die unter anderem auch festlegten, wer eine Rede zum Weltkindertag halten durfte.

Kinder verdienen besonderen Schutz

Zu den Rednern gehörte auch der neunjährige Liam Magnus. Drei Tage vor der Veranstaltung hat er begonnen, sich auf den Weltkindertag vorzubereiten. „Ich habe meine Ideen mit meinen Eltern besprochen und dann aufgeschrieben“, erzählt er. Da er mit Reden vor großem Publikum bereits Erfahrung sammeln konnte, war er nicht besonders aufgeregt. „Wir Kinder verdienen besonderen Schutz“, leitete Liam Magnus seine Rede ein und verwies auf die Rechte auf Bildung, Privatsphäre, Freizeit, Meinungsfreiheit und ein gewaltfreies Leben für alle Kinder. Denn, so erklärte er, müssten Kinderrechte endlich so viel Beachtung finden wie die Rechte der Erwachsenen. Mutter Kristina Marchio, die wie alle anderen Erziehungsberechtigten durch einen Elternbrief über die Aktion informiert wurde, begrüßt das Engagement der Schule. „ Liam Magnus bringt die Themen auch in unseren Alltag ein“, sagt sie.

Weltkindertag soll ein Feiertag werden

Auch die Rede von Tjark (8) beeindruckte Schüler, Lehrer und anwesende Eltern. Er sprach von dem Recht auf ein gewaltfreies Elternhaus, ohne schlagen und meckern. Das Anrecht auf Privatsphäre und die Bedürfnisse nach Liebe, Sicherheit, Essen und Trinken thematisierte er ebenfalls. „Kinder müssen wissen, dass sie sich immer Hilfe holen können, wenn ihre Rechte und Bedürfnisse nicht eingehalten werden“,sagte er. Für seine Aussage, dass der Weltkindertag ein Feiertag werden sollte, bekam er von seinen Schulkameraden lauten Applaus. Seine Ansprache schloss er mit dem Wunsch ab, dass nicht nur am Weltkindertag auf Kinder geachtet wird. Gut informiert konnten anschließend alle Grundschüler ihre Pause genießen.

Von Heike Baake