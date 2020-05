Seelze

Schaukeln, rutschen und klettern auf einem öffentlichen Spielplatz ist für Kinder bis zwölf Jahre ab sofort wieder erlaubt. Allerdings muss ein Erwachsener die Kinder bei ihrem Spiel beaufsichtigen, so der Beschluss des Landes Niedersachsen. Diesen setzt die Stadtverwaltung nun um. Was manchen Seelzer dabei erstaunen mag: Mit 44 Spielplätzen existiert eine beachtliche Anzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten. Wem also langweilig werden sollte, der kann auf Erkundungstour gehen oder radeln und vielleicht einen neuen Favoriten finden.

Stadtsprecher: Bitte an Hygieneregeln halten

Die Nachricht kommt bei den Eltern sicher gut an, denn der Aufenthalt auf einem Spielplatz war rund sieben Wochen lang untersagt. Auch jetzt gelten noch Vorsichtsmaßnahmen. Zu den Voraussetzungen für die aktuelle Spielplatzöffnung gilt, dass jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz mindestens 1,5 Meter Abstand zur nächsten Person halten muss. Ausgenommen sind die Mitglieder des eigenen Haushaltes. Wie Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze mitteilt, werden alle Bürger gebeten, sich strikt an diese Vorgaben zur Nutzung der Spielplätze und an die allgemeinen Hygieneregeln zu halten. Denn es bleibe das Ziel, das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren. Die wesentlichen Nutzungsvorgaben haben Beschäftigte der Stadtverwaltung deshalb auf allen Spielplätzen in anschaulicher Weise ausgeschildert.

„Der städtische Ordnungsdienst wird die Spielplätze verstärkt kontrollieren und Verstöße gegen die Nutzungs- und Kontaktbeschränkungen ahnden“, sagt der Stadtsprecher. Bolzplätze sind von der Öffnung ausgenommen und bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Von Patricia Chadde