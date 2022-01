Letter

Vandalismus in derartigem Ausmaß hat Polizeioberkommissar Stephan Mettasch noch nie gesehen. Wie wir bereits berichteten, haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonntag mehr als 50 Autos zerkratzt. „In dieser Größenordnung habe ich das noch nicht gesehen“, sagt Mettasch, der auf dem Polizeirevier in Seelze die Ermittlungen leitet. Die betroffenen Fahrzeuge parkten größtenteils entlang der Klosterfeldstraße, des Eichenwegs, des Tannengrundes und weiterer Straßen und wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem meldet die Polizeidirektion Hannover auch in Garbsen zwei beschädigte Autos, die aufgrund der örtlichen und zeitlichen Ähnlichkeiten im Zusammenhang mit den Taten in Letter stehen könnten. Dafür, dass die Fahrzeuge gezielt ausgewählt wurden, liegen bislang keine Hinweise vor.

Mehr als 50 Autos haben Unbekannte mit spitzen Gegenständen zerkratzt. Quelle: Sandra Remmer

Polizei Seelze schätzt Schaden für zerkratzte Autos auf fünfstelligen Wert

Die Polizei in Seelze sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten geben können. Ebenfalls mögen sich Personen melden, die auch Beschädigungen an ihren Autos festgestellt haben. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Wert. „Da so viele Autos beschädigt sind, gehen wir davon aus, dass der oder die Täter einen längeren Zeitraum hier verbracht haben“, sagt Mettasch. Daher gäbe es auch die Hoffnung, noch Zeugen zu finden. Für die Geschädigten sei besonders ärgerlich, dass Versicherungen nicht immer für Schäden aufgrund von Vandalismus aufkommen. „Das ist individuell und hängt vom jeweiligen Vertrag ab“, so der Polizeioberkommissar. Wer etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet hat, kann sich unter Telefon (05137) 8270 an das Kommissariat in Seelze wenden.

Von Sandra Remmer