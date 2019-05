Lohnde

Bei einer Vatertagsfeier an der Werftstraße ist am Donnerstag ein 54-jähriger Seelzer von einem 36-jährigen Seelzer ins Gesicht geschlagen und an der Oberlippe verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist unklar, warum es zu dem Gerangel und der Körperverletzung gekommen ist. Wegen der starken Alkoholisierten der beiden Beteiligten war der Tathergang nicht eindeutig zu klären. Die Ermittler hoffen deshalb auf Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie im Ticker.

Von Thomas Tschörner