Letter

In der Zeit zwischen Freitag, 16. August, und Sonntag, 8. September, haben unbekannte Täter in Letter ein Motorrad gestohlen. Es war ordnungsgemäß in der Straße Im Sande abgestellt. Polizeiangaben zufolge handelt es sich um eine Maschine der Marke Suzuki/J SV 650 in rot-schwarz. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Linda Tonn