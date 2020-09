Seelze

Eine 76-jährige Seelzerin ist am Dienstag zwischen 10.40 und 11 Uhr im Lidl-Supermarkt an der Hannoverschen Straße 81a in Seelze bestohlen worden, teilt die Polizei mit. Unbekannte entwendeten der Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Ermittler suchen Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner