Innerhalb von nur vier Tagen wurden etwa 900 Beschäftigte und Betreute der Lebenshilfe Seelze von mobilen Impfteams des Impfzentrums Hannovers geimpft. Ihren ersten Piks bekamen die Mitarbeiter und Betreuten recht kurzfristig. In gerade einmal zwei Tagen bereitete der gemeinnützige Verein alles für den Impfstart am Donnerstagmorgen vor. „Vor allem die kurzfristige Terminkoordination war eine Herausforderung“, berichtet Lebenshilfe-Vorstand Christian Siemers.

Ein sechsköpfiges Team der Lebenshilfe Seelze organisierte die Impfung. Auf sie wartete ein großer Berg an Arbeit. Schließlich mussten Einwilligungserklärungen eingeholt, Termine koordiniert und Fahrdienste organisiert werden. „Das war ein Kraftakt. Aber alle haben an einem Strang gezogen, damit so viele Menschen wie möglich geimpft werden konnten“, betont Siemers.

Impfangebot freiwillig

Das Impfangebot war für alle Beschäftigten und Betreuten der Seelzer Lebenshilfe komplett freiwillig. Um so mehr freute sich Siemers über das große Interesse und berichtet stolz: „Jeder, der das Impfangebot wahrnehmen wollte, ist auch geimpft worden.“

Genau so groß war auch die Freude bei den Mitarbeitern, die ihre Erstimpfung erhalten haben. „Durch das Impfen gibt es eine Perspektive, das ist ganz wichtig. Ich habe mich zu meinem eigenen Schutz impfen lassen, aber auch in Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung“, sagt Jens Gronemeier, Leiter des Sozialdienstes.

Impfung mit Astrazeneca

Geimpft wurden bis Sonntagabend sowohl Beschäftigte als auch Betreute mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Damit erfolgte die Impfung kurz vor dem am Montag verhängten Impfstopp des schwedisch-britischen Vakzins. Laut Siemers achte man nun besonders auf etwaige Nebenwirkungen. Betriebsärztin Dr. Louisa Schreibmüller kann allerdings beruhigen. „Bei einigen Personen traten grippeähnliche Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen sowie leichte Druckschmerzen an der Einstichstelle auf. Das sind aber vor allem bei jüngeren Menschen normale Impfreaktionen und in der Regel ein positives Zeichen für eine aktive Immunantwort.“

Die Zweitimpfung würde dann theoretisch in zwölf Wochen über die Bühne gehen. Christian Siemers hofft darauf, dass der Impfstoff bis dahin wieder freigegeben wird. „Wir hoffen, dass die Impfungen dann auch wieder bei uns mit den beiden Impfteams stattfinden können. Der Gang zum Arzt würde sich für unsere Betreuten teilweise schwierig gestalten“, so Siemers.

