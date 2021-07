Seelze

„Zwei Dinge möchte ich euch mit auf den Weg geben“, sagte Schulleiterin Regina Schlossarek-Aselmeyer am Freitag während der Abschlussfeier der Humboldtschule. „Macht etwas aus euch. Ich bin sicher, dass ihr alles schaffen könnt.“ In ihrer Rede zitierte sie den Dichter Gottfried Benn und lobte das Durchhaltevermögen der Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie.

Regina Schlossarek-Aselmeyer begrüßt die Schülerinnen und Schüler. Quelle: Heike Baake

Keiner ist ins Leere gefallen

Schlossarek-Aselmeyer kann mit ihren Schülerinnen und Schülern sehr zufrieden sein – alle 98 haben ihren Abschluss geschafft. Unter ihnen sind 46 mit einem erweiterten, 44 mit einem Realschul- und acht mit einem Hauptschulabschluss. Hinter allen läge eine Zeit, die durch fehlende soziale Kontakte zur Vereinzelung geführt habe, so die Schulleiterin. Trotzdem habe sich keine Schülerin oder Schüler hängen lassen und sei ins Leere gefallen.

Auch die stellvertretende Schulleiterin Karin Lindemann lobte die Schülerinnen und Schüler. Viele hätten sich in den geteilten Klassen sehr wohlgefühlt – und anfangs gar nicht wieder in den normalen Zustand zurückgewollt.

Auch Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn gratulierte den Absolventen zu ihrem Erfolg. „Ich habe vor 44 Jahren die Realschule verlassen und auch aus mir ist etwas geworden“, sagte er. Damals, so verriet er, hätte es sogar eine große Feier gegeben und an seine ersten Erfahrungen mit der Lüttjen Lage könne er sich noch heute erinnern.

Schallhorn richtet Glückwünsche an Absolventen

Schallhorn ehrte die vier besten Absolventen, zu denen Elisa Bernutz mit einem Notendurchschnitt von 1,6 und Edgar Eduardo Abel, Jorge-Luis Frädmann und Sandro Ließ mit jeweils dem Notendurchschnitt von 1,7 gehörten. „Mit einem guten Gefühl aus der Schule gehen und sich immer daran erinnern, was man erreichen will“ – das gab Schallhorn den Absolventinnen und Absolventen mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Wie der aussehen soll, da haben Laura Seydel und Jana Zech schon ganz genaue Vorstellungen. „Ich werde die Fachoberschule Gestaltung in Hannover besuchen und auf jeden Fall studieren, sagte Seydel. Interessieren würde sie sich für Kunst und Theaterwissenschaften. Auch Jana Zech will weiterhin zur Schule gehen, das Gymnasium besuchen und anschließend studieren. In welche Richtung, da sei sie sich jedoch noch nicht sicher. Beide seien, so versicherten die Freundinnen, zwar sehr glücklich, aber gleichzeitig auch etwas traurig, weil der Schulabschluss auch gleichzeitig ein Abschied bedeute.

Von Heike Baake