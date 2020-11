Seelze

Der Pianist Jan-Marco Schäfer ist vielen durch die Konzertreihe „Jazz nach 9“ bekannt. Nun hat er gemeinsam mit seiner A-capella-Formation Sub5 eine Weihnachts-CD aufgenommen. Sie ist ab dem 27. November erhältlich. „Sicherlich gab es schon bessere Zeiten, um CDs zu veröffentlichen“, sagt Schäfer. Aber gerade weil Liveauftritte derzeit nicht möglich sind, wollen die Sängerinnen und Sänger Juliette Jacobsen, Marlies Weymann, Joel Besmehn, Ole Backhaus und Jan-Marco Schäfer ein bisschen Glitzer und Festtagsstimmung verbreiten. Die CD trägt den Titel „krismes“, abgeleitet von der Lautschrift für das englische Wort „Christmas“.

Geschichten neu kombiniert

Die Stücke sind Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“, „Tochter Zion“ und „Fröhliche Weihnacht“. Ein Augenzwinkern ist auch dabei, wenn Maria in einer Komposition zwischen leise rieselndem Schnee durch einen mystisch-zauberhaften Dornwald geht und dabei auf den swingenden Bing Crosby und Destiny’s Child trifft. „Das spiegelt Weihnachten in dieser turbulenten Zeit“, lautet Schäfers Interpretation. Als Produzenten konnten Sub5 den vielfach ausgezeichneten A-cappella-Spezialisten Joshua Bredemeier, bekannt durch die Hörbänd, gewinnen.

Die A-capella Gruppe Sub5 bringt eine originelle CD mit Winter- und Weihnachtsliedern heraus. Die Neuerscheinung heißt „krismes“. Quelle: Mirja Mack

Statt Tournee eine CD

Sonst standen im Winter jede Menge Konzerttermine im Kalender des Quintetts, aber das ist in diesem Jahr pandemiebedingt leider ganz anders. Deshalb ist das CD-Projekt entstanden.„Wie andere Akteure der Kulturbranche auch sind Sub5 von der Corona-Krise in besonderem Ausmaß getroffen“, sagt Schäfer. In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Gruppe eine große A-cappella-Hörerschaft ersungen. Und die „darf gerne noch ein bisschen größer werden“, betont die Seelzer Altistin Joel Besmahn.

Info: Die CD kann für 15 Euro plus Versandkosten per E-Mail an info@sub5.de bestellt werden. Zudem ist die Musik ab dem 27. November auf allen gängigen Streamingplattformen zu hören.

Von Patricia Chadde