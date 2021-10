Gümmer

Ab sofort verfügt die Stadt Seelze über eine Großtagespflegestelle mehr und kann zwischen acht und zehn Kindern im Alter von einem bis drei Jahren einen Betreuungsplatz anbieten. Mit dem Arbeiter-Samariter-Bund hat sich zudem ein erfahrener Betreiber gefunden, der bereits Einrichtungen in Seelze-Süd und Dedensen unter seiner Regie führt. „Wir freuen uns als Verwaltung, dass der ASB uns die Lasten abnimmt“, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn bei der offiziellen Einweihung der Einrichtung.

Jenny Struckmeier freut sich auf den Start in der Großtagespflegestelle. Quelle: Sandra Remmer

Betreuungszeit von 7.30 bis 15.30 Uhr

In den Räumen an der Osnabrücker Landstraße hat sich seit dem Auszug des letzten Mieters eine Menge getan. „Hier ist eine Verwandlung geschehen“, lobte Jens Meier vom ASB. Hell und freundlich werden die kleinen Gäste künftig bei ihrer Ankunft empfangen. Im hinteren Bereich befindet sich ein gemütlich eingerichtetes Schlafzimmer. Ein Bad und eine Küche machen die Pflegestelle komplett. Angedacht ist zudem, einen kleinen Außenbereich abzugrenzen sowie einen Zaun als zusätzliche Sicherung in Richtung Straße anzubringen. Als Erzieherin beziehungsweise Sozialassistentin stehen Nina Kowohl und Jenny Struckmeier für die Kinder bereit. Die Betreuungszeit reicht von 7.30 bis 15.30 Uhr und kann individuell vereinbart werden.

Erzieherin Nina Kowohl freut sich auf die kleinen Gäste in der Tagespflegestelle. Quelle: Sandra Remmer

Ein Jahr vom Erstgespräch zur Inbetriebnahme

„Etwa ein Jahr hat es gedauert, von den ersten Gesprächen über die Renovierung bis zur Inbetriebnahme der Einrichtung“, sagt Silke Rese-Sussick, Abteilungsleiterin des Fachbereichs Kindertagesbetreuung im Seelzer Rathaus. Mieter der Einrichtung – in der zuvor ein Kiosk beheimatet war – ist die Stadt, die wiederum an den ASB untervermietet.

Von Sandra Remmer