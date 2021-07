Letter

Wegen dringend erforderlicher Kanalbauarbeiten müssen alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der Klöcknerstraße mit Behinderungen rechnen. Im Bereich der Abbiegespur in Richtung Stöckener Straße ist die Fahrbahn abgesackt, sodass dieser Abschnitt kurzfristig gesperrt werden musste und zeitnah saniert werden soll.

Bauarbeiten beginnen am Mittwoch

Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch, 7. Juli, direkt auf der Abbiegespur und dauern voraussichtlich bis Freitag, 16. Juli. Auftraggeber ist die für Mischwasserkanäle zuständige Stadt Seelze. Die Abbiegespur steht während der Dauer dieser Sanierung des Mischwasserkanals und der Fahrbahn nicht zur Verfügung. Alle Verkehrsteilnehmer können allerdings über die Ampel der Klöcknerstraße nach rechts abbiegen. Um dies auch für größere Fahrzeuge zu ermöglichen, wird die Haltelinie an der Ampel an der Stöckener Straße um einige Meter nach Norden verlegt.

Behinderungen im Berufsverkehr

Insbesondere während des Berufsverkehrs kann es aufgrund der Klöcknerstraße in Richtung Stöckener Straße sowie in Richtung Lange-Feld-Straße zu stärkeren Behinderungen kommen.

