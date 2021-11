Harenberg

Zur Abendkirche lädt die Harenberger St.-Barbara-Gemeinde für Mittwoch, 24. November, um 18 Uhr ein. Gestalten wird die Veranstaltung der kommissarische Schulleiter der Harenberger Grundschule, Knut Meyer Delvendahl. „Er wird sich ganz untheologisch Gedanken zur Jahreslosung ,Seid barmherzig’ machen“, sagt Evelyn Werner, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Kirchengemeinde. Der 1991 in Johannesburg, Südafrika, geborene Schulleiter sei mit vollem Herzen Lehrer an der Grundschule.

Lesen Sie auch Abendkirche im Advent thematisiert Jahreslosung

Musikalische Begleitung

Begleitet wird Delvendahl von der Flötistin Gudrun Wagner, die aus der Umgebung von Bremen kommt. „Bereits als Studentin führte sie Engagements mit der Jungen Münchner Philharmonie und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen in Konzertsälen in ganz Europa auf“, informiert Werner. Ihr Spiel als Solistin auf der Altquer- oder Piccolo-Flöte sei inspiriert von indischer, orientalischer und japanischer Musik.

Die Abendkirche, so Werner, bietet den Besuchern eine halbe Stunde Auszeit vom Alltag und lässt Raum für eigene Gedanken. Die Besucher müssen sich an die 2-G-Regeln halten und ihren Nachweis mitbringen. Am Ende der Veranstaltung wird um eine Spende gebeten.

Von Heike Baake