Harenberg

„Auch in diesem Jahr ist es nicht möglich, guten Gewissens die Reihe ,30 Minuten Kerzenschein’ fortzusetzen“, sagt Evelyn Werner, ehrenamtliche Mitarbeiter der Barbara-Kirchengemeinde. Die Organisatoren bieten deshalb jeweils mittwochs als Alternative wieder die Reihe „Abendkirche im Advent“ an. Los geht es am Mittwoch, 24. November, immer um 18 Uhr.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist etwas besonderes, denn an diesen Terminen werden sich Personen aus Seelze, die von Beruf keine Theologen sind, Gedanken zur Jahreslosung ,Seid barmherzig’ machen“, sagt Werner. Zu den Mitwirkenden gehören Knut Meyer-Delvendahl, kommissarischer Schulleiter der Grundschule Harenberg, Rolf Zikowsky von Rilling & Partner, Christian Siemers, Vorstand der Lebenshilfe Seelze, sowie Seelzes Stadtbaurat Dirk Perschel.

Lesen Sie auch: St. Michael weiht Gemeindehaus in Letter ein

Musikalisch, so Werner, werden die Abende von den Musikerinnen Gudrun Wagner,(Flöte), Olga Heydrich (Flöte), Heine Weinstock-Montag (Flöte) und Linda Frank (Harfe) begleitet.

Von Heike Baake