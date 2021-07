Harenberg

In der Reihe Abendkirche in St. Barbara in Harenberg beschäftigt sich Ricarda Rabe, Pastorin mit dem Aufgabenbereich „Kirche auf dem Lande“, am Sonntag, 18. Juli, mit der Frage, wie schnell sich heute sicher Geglaubtes ändern kann. Dabei nimmt sie auch die Landwirtschaft in den Blick. Abgerundet wird die Abendkirche, die in diesem Jahr unter dem Motto „Seid barmherzig“ steht und Kirche anders erlebbar machen soll, mit einem Auftritt von Jazzpianist Marko Djurdjevic.

Der 1992 geborene Musiker studierte Schulmusik in Dresden und Hannover. Anschließend folgte ein Musikstudium am Jazz-Institut Berlin. Der Pianist ist derzeit in diversen Bands zu hören. Djurdjevic gewann mit dem Fynn Großmann Quintett den Jungen Münchner Jazzpreis und den Jazzpreis Hannover. Zu seinen Lehrern gehören Tino Derado, Matthias Bätzel, Wolfgang Köhler und Achim Kück.

Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten aber um einen „Scheinwurf“ am Ausgang für die Gestaltung der kulturellen Arbeit in der Kirchengemeinde.

Von Thomas Tschörner