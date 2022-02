Harenberg

Alvyda Zdanevičiūtė-Lee, Kersten Flenter und Christine Zienc-Tomczak bringen als Trio Absinth & Charleston am Sonnabend, 12. März, die Goldenen Zwanzigerjahre in die Barbara-Kirche an der Harenberger Meile. Beginn ist um 19 Uhr. „Die Künstler präsentieren mit ihrer Revue eine vergangene Zeit, in der sich zwischen traumatisierten Kriegsheimkehrern, politischem Aufruhr und sozialer Perspektivlosigkeit eine einzigartige Kunst- und Kulturszene bildete“, berichtet Evelyn Werner, ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Damals sei eine Republik der Außenseiter entstanden, die den wirren Zeiten mit künstlerischem und privaten Ausschweifungen begegneten.

Bunte Revue in der Harenberger Barbara-Kirche von Ringelnatz bis Tucholsky

Die Revue-Besucher treffen unter anderem auf die Tänzerin und Schauspielern Anita Berber, die in den Jahren von 1918 bis 1925 in zahlreichen Filmen mitwirkte, aber auch auf die Schriftsteller Joachim Ringelnatz und Eric Kästner.

Im Mittelpunkt der Revue stehen, so Werner, die Vertonungen von Fritz Grünbaum und Kurt Tucholsky durch die Sängerin Zienc-Tomzak. Sie wird durch die Pianistin Zdanevičiūtė-Lee und den Rezitator Flenter begleitet. Zienc-Tomczak ist eine hannoversche Jazz-, Rock- und Pop-Sängerin, die sich seit frühester Kindheit auf der Bühne bewegt. „2014 nahm sie nach ihrem Studium der Musik- und Theaterwissenschaften einen Lehrauftrag an der Universität Hildesheim an, gründete ihr Gesangsstudio Vocalcoach-Hannover und setzte drei Jahre später den Grundstein für Absinth & Charleston“, berichtet Werner.

Karten für Revue in Harenberger Barbara-Kirche im Vorverkauf

Zdanevičiūtė-Lee stammt aus Litauen. Seit rund zwanzig Jahren tritt sie bei internationalen Wettbewerben und Festivals in Litauen, Deutschland, Italien, Belgien und Großbritannien auf. „Das von ihr mitgegründete Duo Squardo a due wird im Laufe des Jahres auch in Harenberg gastieren“, sagt Werner erfreut. Flenter ist Schriftsteller, Bühnenpoet und Rezitator. „Dass Worte berühren können, am liebsten in lustigem Schwarz, zeigt der Hannoveraner in bislang 33 Büchern und fast 2000 Liveauftritten“, informiert die ehrenamtliche Kirchenmitarbeiterin. Flenter sei auch Teil der Lesebühne „Die Nachtbarden“ in Hannover.

Der Eintritt zur Revue kostet 18 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, Seelze, oder der Total Tankstelle, Harenberger Meile 39, Harenberg, erhältlich. An der Abendkasse werden Restkarten nur angeboten, wenn sie im Vorverkauf nicht vergriffen sind. Für den Abend gilt aktuell die Corona-Regelung 2G. Die jeweils gültigen Pandemiebeschränkungen veröffentlicht die Gemeinde auf barbara-kirchengemeinde.wir-e.de/termine im Internet.

Von Heike Baake