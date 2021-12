Seelze

Rund vier Wochen lang hat das Weihnachtsdorf der HGS (Verein für Handel und Gewerbe in Seelze) jeden Donnerstag und Freitag für Adventsstimmung auf dem Platz vor dem Alten Krug gesorgt. Am Dienstagabend hatten die Seelzerinnen und Seelzer nun zum letzten Mal die Gelegenheit, bei einem Glühwein miteinander ins Gespräch zu kommen und an der HGS-Adventslosaktion teilzunehmen, indem sie ein mit Name und Adresse versehenes Los in die fassgroße Losbox warfen. Fast 45.000 Lose waren in diesem Jahr bei der Aktion abgegeben worden.

Mancher gewinnt gleich zweimal

Nachdem HGS-Chef Thomas Meyer mit Unterstützung von Schauspieler Rainer Künnecke im Gewand von Reitergeneral Michael von Obentraut die Losbox zum Durchmischen der Lose noch einmal quer über den Platz gerollt hatten, schritt Jolina Stange als Glücksfee zur Tat. Schnell waren die Gewinner der drei Hauptpreise und der 50 weiteren Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro gezogen und konnten vom Reitergeneral Obentraut und Moderator Rolf Zikowsky verkündet werden. Groß war die Freude bei dem Anwesenden Kian Böder, der gleich zwei Lose in die Box geworfen hatte, die gezogen wurden. Die drei Hauptgewinner, Gerrit Hoferichter, Familie Schreiner und Hendrik Pape, erhielten die frohe Botschaft per Telefon.

Betriebe spenden verhalten

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie sei es der HGS gelungen, genügend Betriebe zu finden, um Gewinne zu sponsern – obwohl manche beim Spendenaufruf verhaltener gewesen seien, sagt Thomas Meyer. „Für uns als HGS bedeutet das, dass wir in diesem Jahr aus eigenen Mitteln mehr aufstocken mussten. Aber die Freude, die wir dadurch an die Seelzer weiter geben können, wiegt das auf“, sagte Meyer. Außerdem sei der pandemiebedingt kleinere Obentrautmarkt im Juli finanziell nicht so aufwendig gewesen. Die Adventslose hatten die teilnehmenden Betriebe und Geschäfte während der Vorweihnachtszeit an ihre Kunden ausgegeben.

HGS-Neujahrsempfang im Livestream

Mit der Organisation des Weihnachtsdorfs endet das Jahr für die HGS. Als nächste Veranstaltung im neuen Jahr steht am Sonntag, 16. Januar, der Neujahrsempfang des Vereins der Geschäftsleute an. Wie auch in diesem Jahr wird wegen der Corona-Pandemie dazu nur ein kleiner Kreis persönlich im Rathausfoyer anwesend sein können. Damit alle Seelzerinnen und Seelzer daran teilhaben können, ist jedoch wieder ein Livestream im Internet vorgesehen.

Von Sandra Remmer