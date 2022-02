Seelze

Der Discounter Aldi reißt derzeit seinen Markt an der Hannoverschen Straße ab. „Den Aldi-Markt in Seelze bauen wir im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach unserem Filialkonzept neu“, sagt Unternehmenssprecherin Emily Rosberger. Der Neubau werde an derselben Stelle wie die bisherige Filiale entstehen. Zur Höhe der geplanten Investitionen möchte Aldi keine Angaben machen. Voraussichtlich im August soll der Aldi-Markt neu eröffnet werden.

Verkaufsfläche wächst auf 1042 Quadratmeter

„Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Emily Rosberger. Dafür werde die Verkaufsfläche 1042 Quadratmeter erweitert. Künftig gebe es für die vergrößerte Auslage der Backwaren einen rückgelagerten Backraum. Damit könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Regale von der Rückseite befüllen. Die Pfandautomaten stünden in dem Neubau in der Nähe des Eingangsbereiches, sodass die Kunden ihr Pfandgut gleich zu Beginn des Einkaufs abgeben könnten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Parkplatz mit 80 Stellplätzen

Zu dem Markt gehört auch ein Parkplatz mit 80 Stellplätzen, die kostenlos nutzbar sind. Aldi bietet zudem besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze an.

Von Thomas Tschörner