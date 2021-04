Seelze

Jedes Jahr am 1. April beginnt in Niedersachsen die sogenannte Brut -und Setzzeit. Für Hundehalter bedeutet das, dass sie ihre Vierbeiner bis zum 15. Juli außerhalb geschlossener Ortschaften in der freien Natur an die Leine nehmen müssen – und das sorgt bei vielen für Unmut und Unverständnis. Seelzes Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff (SPD) fordert daher Freilaufflächen für Hunde, die als solche gekennzeichnet sind und auf denen Hunde das ganze Jahr über frei laufen dürfen – unabhängig von dem zur Brut- und Setzzeit geltenden Leinenzwang.

Solche gekennzeichneten Flächen würden auch Klarheit schaffen und dazu dienen, Konfliktsituationen zum Beispiel mit Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden, so Masthoff. „Wenn jemand weiß, dort begegnet ihm ein frei laufender Hund, dann kann er diesen Bereich meiden.“ Der SPD-Politiker kann sich vorstellen, solche Flächen in allen elf Ortsteilen einzurichten. Konkret nennt er etwa Orte wie die Leineaue oder die Leinewiesen.

Rat und Verwaltung sehen keine Notwendigkeit

Im Rathaus ist das Thema nicht neu. „Der Rat der Stadt Seelze hat sich schon mehrmals mit der Frage nach derartigen Freilaufflächen beschäftigt“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Bisher habe bei den Ratsmitgliedern allerdings mehrheitlich die Sichtweise vorgeherrscht, Grünflächen außerhalb geschlossener Ortschaften unter anderem auch mit Blick auf den Umwelt- und Naturschutz nicht für derartige Zwecke zur Verfügung stellen zu wollen.

Auch die Stadtverwaltung sieht keinen Bedarf für derartige Flächen außerhalb geschlossener Ortschaften, zumal es innerhalb geschlossener Ortschaften zahlreiche Möglichkeiten gäbe, Hunde im öffentlichen Raum frei laufen zu lassen, so Fricke weiter. Als Beispiele nennt der Stadtsprecher zahlreiche Grünflächen im Stadtgebiet wie etwa den Grünzug zwischen dem ersten und dritten Bauabschnitt in Seelze-Süd.

Hundewiesen bergen Gefahren

Bei den Hundebesitzern in der Stadt stößt der Vorschlag des Bürgermeisterkandidaten auf geteilte Meinungen: Hundetrainer Götz Logemann aus Lohnde findet Auslaufflächen an sich zwar positiv, äußert jedoch auch viele Bedenken. Wo viele Hunde zusammen kämen, entstünden oft auch viele Probleme, sagt er. „Nicht jeder Hund, der auf eine Auslaufwiese kommt, ist geimpft“, sagt Logemann. Außerdem könnten sich Hunde durch herumliegenden Kot mit Parasiten wie Giardien und Würmern infizieren. Zudem sei auch die Gefahr einer Beißerei nicht auszuschließen. „Ich kenne nicht eine Freilauffläche, auf der es noch keine Probleme gab“, so der Hundetrainer.

Aktive Beschäftigung ist vorzuziehen

Für alle Hundebesitzer, die ihren Hund auch während der Brut- und Setzzeit beschäftigen und fordern wollen, hat der Hundeprofi einige Tipps parat. „Ich kann zum Beispiel einige Äste auf den Boden legen und meinen Hund ganz langsam seine Pfoten darüber setzen lassen. Das funktioniert auch an der Leine“, erklärt Logemann. Oder man könne seinem Hund beibringen, verlorene Sachen zu finden. „Wichtig ist, sich aktiv mit seinem Hund zu beschäftigen“, sagt Logemann.

Auf Freilaufflächen sei hingegen oft zu beobachten, wie Hundebesitzer in Gruppen zusammenstünden und sich unterhielten, während die Hunde mehr oder weniger unbeaufsichtigt sich selbst überlassen blieben.

Hundehalter Edward Röhrig und seine Hündin Lilly haben sich mit den geltenden Regeln zur Brut- und Setzzeit arrangiert. Der Tierheilpraktiker, der in Seelze auch einen Hundesalon betreibt, kennt die Vorschriften und weiß, wo Lilly frei laufen darf und wo nicht. „Im Bürgerpark, in 100 Metern Entfernung vom Spielplatz ist es erlaubt“, sagt Röhrig.

