Seelze

Alexander Masthoff, SPD-Fraktionschef im Rat der Stadt Seelze, soll für die Sozialdemokraten für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Der Vorstand des Ortsvereins Seelze sei damit dem einstimmigen Votum der Findungskommission gefolgt, teilte der Vorsitzende Reinhold Heinz mit. „Für den Wahlkampf sagt ihm der Vorstand seine volle Unterstützung zu“, sagte Heinz.

Findungskommission hat seit September gesucht

Die SPD Seelze hatte im September eine aus Mitgliedern des Ortsvereinsvorstands und der Ratsfraktion bestehende Findungskommission gegründet, die sich intensiv mit den Bewerbern beschäftigte. Schließlich sei die Kommission einstimmig zu einer Empfehlung gekommen, die dem Vorstand des Ortsvereins Anfang März vorgestellt wurde und nun den Mitgliedern zur Wahl präsentiert wird.

Masthoff ist auch in Vereinen aktiv

„Mit Alexander Masthoff präsentieren wir einen Seelzer Jung, der weiß, wovon er spricht, und die richtigen Ideen für die Zukunft hat“, sagte Heinz. Masthoff, der auch schon Vorsitzender des SPD-Ortsvereins war, ist an der Fichtestraße im sogenannten Eisenbahnerviertel aufgewachsen. Weil er nicht nur seit Jahren in der Kommunalpolitik, sondern auch im RSV sowie dem Spiel- und Tanzkreis aktiv ist, verstehe Masthoff, worauf es in Seelze ankäme. „Wir brauchen weder einen Bürgermeister der – vor der Wahl – alles verspricht und dann nicht liefert, noch jemanden, der nur verwaltet statt gestaltet.“

Kandidat will vier Schwerpunkte setzen

Der 48-jährige Masthoff, der im Landeskirchenamt als Sachgebietsleiter für Kirchensteuern und Steuern und zugleich als stellvertretender Referatsleiter arbeitet, sieht die große Aufgabe in der Stadtentwicklung, die er in vier Arbeitsgebiete oder Säulen unterteilt. Säule eins umfasse dabei den Bereich Bildung, Freizeit, Kultur, Sport und soziale Infrastruktur. Der zweite Schwerpunkt liege auf Wohnen, Arbeiten, Wirtschaften. Als dritte Säule sieht Masthoff die Verkehrsinfrastruktur und (neue) Mobilität. Dazu kommt als vierter Schwerpunkt das Paket moderne, digitale, bürgerorientierte Verwaltung und Ratsarbeit.

Alexander Masthoff hat bereits 2016 kandidiert Alexander Masthoff, der sich für das Amt des Bürgermeisters in Seelze bewirbt, war bereits 2016 Bürgermeisterkandidat der SPD. Er musste sich damals jedoch dem parteilosen Amtsinhaber Detlef Schallhorn geschlagen geben. Dieser konnte im ersten Wahlgang eine deutliche Mehrheit von 64,9 Prozent für sich verbuchen, Masthoff kam auf 29,7 Prozent, der ebenfalls angetretene Rechtskonservative Thomas Schroer vom Bürgerforum auf 5,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,2 Prozent. Nur 8797 der 26.707 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. In diesem Jahr stellt sich Schallhorn nicht noch einmal zur Wahl. „Natürlich war ich damals enttäuscht“, sagt Masthoff. Aber er habe weitergemacht, sich weiter für die Menschen in Seelze und die anstehenden Aufgaben eingesetzt. „Und der Umgang mit der Niederlage hat mich gestärkt.“ Den Schritt einer erneuten Kandidatur habe er intensiv im Kreise seiner Familie und mit engen Vertrauten diskutiert und von dort die Ermutigung erfahren, an dem von der SPD gewählten Findungsverfahren teilzunehmen. Vor der SPD hat bereits die CDU mit Gerold Papsch, Vorsitzender des Stadtverbandes, ihren Kandidaten benannt. Die anderen im Rat der Stadt vertretenen Parteien haben sich noch nicht entschieden.

„Im Bildungs- und Betreuungsbereich sind wir gut aufgestellt“, sagte Masthoff, der verheiratet ist und zwei Kinder hat. Dennoch gebe es Möglichkeiten für weitere Entwicklungen. So könnten die Arbeit der Jugendpflege mit Ganztagsangeboten an Schulen verknüpft sowie Vereine und Verbände in die Schulsozialarbeit einbezogen werden. Auch über neue Freizeitangebote für Jugendliche müsse nachgedacht werden.

Ein wichtiges Thema sei bezahlbares Wohnen, sagte Masthoff. Die Stadt müsse überlegen, wo es Möglichkeiten für weitere Wohnflächen gebe. Für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt könnte aber auch eine Art Tauschbörse sorgen, etwa wenn die ältere Generation ihren inzwischen zu groß gewordenen Wohnraum vielleicht mit jungen Familien tauschen wolle. Masthoff kündigte unter anderem Gespräche mit Honeywell als einem der größten Arbeitgeber in der Obentrautstadt an. Zudem teile er die Auffassung des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze (HGS), dass die Wirtschaftsförderung mehr in den städtischen Gewerbemix investieren müsse.

Anderer Wahlkampf durch Corona

Die Corona-Pandemie sorge auch in Sachen Wahlkampf für neue Herausforderungen, sagte Masthoff. Vieles werde jetzt digital über die sozialen Medien laufen. Geplant seien zudem Videokonferenzen. Und auch dem klassischen Brief werde wieder eine größere Bedeutung zukommen.

Von Thomas Tschörner