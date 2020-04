Seelze

Ein 23-jähriger Hannoveraner ist am Sonntag gegen 20.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hannoverschen Straße in Richtung Letter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 23-Jährige an der Ecke Goethestraße auf das Rad eines vor ihm fahrenden 28-jährigen Hannoveraners auf. Bei dem Unfall stürzte der Verursacher und erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten Atemalkoholgeruch beim Verursacher. Die Beamten ließen dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Von Thomas Tschörner