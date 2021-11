Lohnde

Der 31 Jahre alte Mammutbaum, der im Garten von Matthias Tilling steht, kommt auch in diesem Jahr wieder groß raus. Am Sonnabend hat Tilling mit vier weiteren Helfern 16 Lichterketten an dem Baum installiert. Rainer Michel, Christian Heinecke, Tillings Sohn Stefan und Dachdeckermeister Maik Bartilla brachten insgesamt 3200 Lichter und einen großen Stern in der Baumspitze an. Fast vier Stunden waren dafür nötig.

Die stolze Höhe des Baums macht allerdings beim Anbringen der Lichterketten inzwischen den Einsatz eines Dachdeckerkrans erforderlich. „Anfänglich reichte noch eine Leiter aus, später setzten wir einen Hubsteiger ein“, berichtet Tilling. Mithilfe des Krans, der über einem Korb verfügt, in dem zwei Personen stehen können, hat sich das Anbringen der Leuchtmittel in schwindelnder Höhe für das Team wesentlich erleichtert. Der Korb wird mit zwei Seilen vor Schwingungen durch Wind gesichert. „So müssen wir uns nicht mehr, wenn er sich dreht, am Baum selbst festhalten“, erklärt Tilling. Der sei nämlich sehr empfindlich gegen Berührungen und bekomme dadurch sehr schnell braune Nadeln.

Rainer Michel (von links, hinten) Stefan Tilling, Matthias Tilling, Maik Bartilla und Christian Heinecke (vorn) bringen in vierstündiger Arbeit die Lichterketten am Mammutbaum an. Quelle: Heike Baake

Mittlerweile 16 Meter hoch

Am ersten Advent wird der Baum das erste Mal in diesem Jahr Spaziergänger in weihnachtliche Stimmung versetzen und bis zum 10. Januar das Eckgrundstück Lohnder Straße/Fährweg illuminieren. Weil die LEDs energiesparend seien, sagt Tilling, würden die Lichter bereits nachmittags gegen 15 Uhr angehen und bis zum nächsten Morgen leuchten.

Tilling bekam den Baum vor mehr als drei Jahrzehnten von einem ehemaligen Kollegen geschenkt. „Ich habe ihm damals bei den Vorbereitungen zu seinen schriftlichen Prüfungen geholfen, das war ein Dankeschön für meine Unterstützung“, erinnert er sich. Der Baum war zu dieser Zeit erst 1,20 Meter hoch, mittlerweile ist er zu einer stolzen Höhe von rund 16 Metern herangewachsen. Erstmals hatte Tilling diese Baumsorte in Wernigerode gesehen und sofort Gefallen daran gefunden. „Mammutbäume kennt man ja eigentlich nur aus den USA“, sagt er.

Seltenheit in Seelze

Auch Seelzes Naturschutzbeauftragter Willi Raabe kann bestätigen, dass Mammutbäume im Stadtgebiet eine Seltenheit sind. „Ich kenne nur diesen einen“, versichert Raabe. Mammutbäume, so erklärt er, würden uralt und seien äußerst robust gegen Kälte. „Der Baum in Lohnde ist ein Hingucker, er hat eine tolle Form und ist ein ansehnliches Exemplar“, lobt der Naturschutzbeauftragte.

Tilling und seine Mitstreiter freuen sich besonders über die Resonanz aus der Bevölkerung. „Es kam in der Vergangenheit schon vor, dass jemand eine Weihnachtskugel mit einem Dankeschön in den Baum gehängt hat“, verrät Tilling. Die regelmäßigen Rückmeldungen, oder auch Eltern mit ihren Kindern, die staunend vor dem Baum stehend blieben – all dies sei einfach motivierend.

Von Heike Baake