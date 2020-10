Seelze

Die Ampelanlage an der Kreuzung der Göxer Landstraße, Garbsener Landstraße und Wunstorfer Straße wird mit sogenannten Impulsgebern nachgerüstet. Dabei handelt es sich um Signale an den Ampelkästen, mit deren Hilfe zum Beispiel sehbehinderte Menschen erkennen können, ob die Ampel grünes Licht signalisiert. Für die Installation der Geräte im Auftrag des Landes Niedersachsen sind die Ampeln am Dienstag, 13. Oktober, außer Betrieb, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit.

Einbau dauert mindestens einen Tag

„Der Einbau der neuen Technik wird mindestens einen Tag dauern“, erläutert Horst Kirchhoff von der städtischen Verkehrsbehörde. Aufgrund des Ampelausfalls ist in dieser Zeit mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Um diese möglichst gering zu halten, hätten sich die Stadt Seelze und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf einen Termin in den Herbstferien und damit auf eine Zeit mit verminderten Verkehrsaufkommen verständigt.

Teil des barrierefreien Ausbaus im öffentlichen Raum

Für Autofahrer gilt während der Arbeiten die ausgeschilderte Vorfahrt auf der Landstraße. Allen Fußgängern empfiehlt die Stadt, die Landstraße rund 120 Meter südlich an der Ampel der Kreuzung Göxer Landstraße und der Lindenstraße zu überqueren.

Die neuen Kästen an den Ampelmasten sind Teil des barrierefreien Ausbaus im öffentlichen Raum.

