Die Pläne für das geplante Neubaugebiet in Gümmer-West werden konkret. In einem Video auf seiner Internetseite zeigt der Investor – die Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) – nun Details. Der für den Baubeginn erforderliche Satzungsbeschluss der städtischen Gremien soll voraussichtlich bis Mitte 2021 erfolgen. Die ersten Wohnungen sollen bereits 2022 fertig sein. Neben rund 200 Wohneinheiten in unterschiedlicher Bebauungsweise sind in dem neuen Quartier auch eine Tagespflege mit Seniorenzentrum und eine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen geplant. Neben maximal dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern sollen auch Reihenhäuser, Doppelhäuser und Einzelhäuser entstehen.

Dabei wird das Neubaugebiet in drei Abschnitte eingeteilt: Abschnitt eins liegt nördlich der Osnabrücker Landstraße, der zweite zwischen Osnabrücker Landstraße und Forthweg und der dritte zwischen Forthweg und dem Bahndamm.

Versorgung über Blockheizkraftwerk

Zu Beginn will der Investor ein Regenrückhaltebecken ausheben und den Aushub zum Bau eines Lärmschutzwalls verwenden. Die Energieversorgung des Neubaugebiets soll über ein eigenes Blockheizkraftwerk erfolgen. Damit das Verkehrsaufkommen perspektivisch nicht mehr wird, soll ein Kreisverkehr eingerichtet werden.

„Es ist uns wichtig, die Öffentlichkeit und die Anlieger frühzeitig mit einzubeziehen“, sagt Stadtbaurat Dirk Perschel. Im Vorfeld der Auslegung der Planungsunterlagen im Rathaus halte er das Video der HIT für eine gute Möglichkeit, einen ersten Überblick zu erhalten.

„Wir begrüßen es, dass sich Interessierte auf diesem Weg über die Pläne informieren können“, sagt Perschel. So könnten insbesondere Anwohner bereits vor Beginn der Auslegung der Unterlagen viel über das geplante Vorhaben erfahren, sagt Katharina Lofski, die im Rathaus die Abteilung Straßen und Entwässerung leitet. „Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben dann alle Interessierten Gelegenheit, sich über die Ausarbeitung und die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu informieren oder informieren zu lassen und sich zu den Planinhalten zu äußern“, sagt Andrea Stemke, Leiterin der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz.

Archäologen finden Siedlungsreste

Das geplante Baugebiet Gümmer-West liegt auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich und südlich der Osnabrücker Landstraße. Auch Gümmers Bürgermeister Christian Schomburg hat sich dem Vorhaben gegenüber positiv geäußert. „Für die Zukunft unseres Ortes ist das Baugebiet existenziell wichtig“, sagte er. Archäologische Grabungen, die auf einem Teilstück dieser Flächen erfolgten, sind inzwischen abgeschlossen. Schon länger war vermutet worden, dass sich auf der Fläche eine mögliche Grabanlage befindet. Archäologen wurden schließlich offiziell hinzugezogen, weil auf dem Gelände Häuser gebaut werden sollen. Im Herbst vergangenen Jahres hatten sie dort vorgeschichtliche Siedlungsreste und einen Platz für die Eisenverhüttung gefunden.

Info: Weitere Informationen zum Baugebiet Gümmer-West sowie das dazugehörige Video sind auf der Internetseite der HIT verfügbar.

14 neue Wohnungen an der Hannoverschen Straße Auch in Seelze entsteht aktuell neuer Wohnraum: Mitten im Zentrum haben an der Hannoverschen Straße/Ecke Goltermannstraße sichtbar Bauarbeiten begonnen. Die Baugrube ist bereits ausgehoben. Der Seesener Investor Mahir Özgör baut dort ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit insgesamt 14 Wohnungen. Außerdem soll eine Tiefgarage entstehen. „Wir planen Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit einer Größe zwischen 42 und 110 Quadratmetern“, sagt Özgör. Die Fertigstellung ist für kommendes Jahr geplant. „Wir hoffen, im Herbst in die Vermietung gehen zu können“, sagt Özgör.

Von Sandra Remmer