Lohnde

Die Verpflichtung von Andreas Weber (SPD) im Ortsrat Lohnde war am Dienstagabend deutlich nüchterner als üblich. Denn wegen der Corona-Pandemie tagte der Ortsrat online. Der Handschlag des Ortsbürgermeisters unterblieb deshalb. Immerhin holte Wilfried Nickel am Mittwochmittag vor dem Bürgerhaus zwar nicht den Handschlag, aber doch eine persönliche Begrüßung nach.

Der 49-jährige Weber ist für Reinhold Heinz in den Ortsrat nachgerückt. Heinz hatte seinen Sitz aufgegeben, weil er für Marc Alves in den Rat der Stadt Seelze eingezogen und zudem auch SPD-Ortsvereinsvorsitzender ist. „Ich habe mich bei der Kommunalwahl auf die Liste setzen lassen, und so ist es selbstverständlich, dass ich das mache, wenn ein Nachrücker gefragt ist“, sagte Weber. Er wolle seinem Wohnort etwas zurückgeben. Deshalb unterstütze er gern den Ortsrat.

Von Thomas Tschörner