Letter

Eine Streife hat am Sonnabend gegen 7.20 Uhr in der Straße Koppelweg in Letter einen Autofahrer kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Nach Angaben der Polizei ergab eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bei dem 24-Jährigen einen Wert von 0,62 Promille. Weil damit der Grenzwert von 0,5 Promille überschritten war, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einem Fahrverbot von einem Monat sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner