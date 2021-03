Seelze

Von Aal bis Zander – Andreas Werner (54) und Heiko Wichmann (35) kennen sich mit den unterschiedlichen Fischen bestens aus. Sie sind Angler aus Leidenschaft und gehören dem Angelverein Garbsen an. Oft sind die beiden Seelzer aber auch am Mittellandkanal in Lohnde anzutreffen.

Dort kann nur angeln, wer neben der generell vorgeschriebenen Fischerprüfung auch eine Kanalkarte besitzt. An der Leine dagegen hat der Angelverein eine Teilstrecke in Kooperation mit dem Sportangler-Verein Hannover und dem Fischereiverein Hannover gepachtet, die die Vereinsmitglieder nutzen dürfen.

Heiko Wichmann und Andreas Werner müssen es wissen, denn sie angeln bereits seit ihrer Kindheit.

Brasse eignet sich nur für Frikadellen

Zahlreiche unterschiedliche Fische sind in Seelzes Gewässern zu finden. Aal, Zander, Karpfen, Rotauge, Brasse, Barsch und Hecht gehören zu den bekanntesten und erfreuen die Anglerherzen. Es gibt sie im Kanal, aber auch in der Leine. Dort kommen allerdings auch die Bachforelle und die Barbe vor. Alle Fische, die geangelt werden, so Wichmann, könne man auch essen. Die Brasse sei jedoch, bedingt durch ihre vielen Gräten, besser als Fischfrikadelle zu genießen. „Nach dem Entfernen der großen Gräte wird der Fisch durch den Fleischwolf gedreht, die kleinen Gräten spürt man dann beim Essen nicht“, erklärt er.

Zander und Barsche aus dem Mittellandkanal. Quelle: privat

Zum Bedauern der Angler breitet sich auch eine fremde Fischart in den Gewässern aus. Die Schwarzmundgrundel, die ursprünglich aus dem Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres kommt, hat es bis nach Seelze geschafft. „Sie frisst den Fischlaich der anderen Fische“, erklärt Werner. Das sei ein großes Problem, zumal die Grundel sehr robust sei und sich mehrmals im Jahr vermehre. Dadurch seien die heimischen Bestände bedroht. Neben ihr sei aber auch der Kormoran bei den Anglern sehr unbeliebt. „Er taucht nie allein auf, sondern im Rudel von bis zu 40 Exemplaren“, sagt Wichmann. Der Vogel brauche bis zu fünf Kilogramm Fisch an einem Tag und sei oft an stehenden Gewässern wie den Garbsener Teichen, aber auch an der Leine anzutreffen.

Umfangreiche Ausrüstung

Brechen Wichmann und Werner zum Angeln auf, ist ihr Kofferraum gut gefüllt. Spezielle Anglerstühle, Angeln, Eimer, Schwimmer, Angelhaken, Blei, Betäubungsholz, Messer, Kescher, Köder und Haken sowie Hakenlöser gehören zur Ausrüstung. „Es ist auch wichtig, dass ein Angler immer seine Vereinspapiere dabei hat“, sagt Wichmann. Auch ein Maßband sei erforderlich, um den Fang ausmessen zu können. Unterschreite ein Fisch das Mindestmaß, so Wichmann, müsse er ins Wasser zurückgesetzt werden.

Geht Heiko Wichmann zum Angeln, dann ist der Kofferraum seines Autos gut gefüllt. Quelle: Heike Baake

Zum ständigen Begleiter des Anglers sollte auch ein Fangheft gehören. Dort werden alle Fische eingetragen, die er mit nach Hause nimmt. „Es gibt aber auch Fangbeschränkungen, an die wir uns halten müssen“, versichert Wichmann. Dort sei die Anzahl für jeden Angler auf zwei Edelfische und zwei Raubfische pro Tag beschränkt. Zu den Edelfischen gehöre beispielsweise der Karpfen und die Forelle und zu den Raubfischen Hecht, Zander und Wels.

Angler sind auch aktive Naturschützer

Die beiden Seelzer nehmen aktiv am Vereinsleben teil – Wichmann als Schriftführer und Werner als Jugendwart. Der Vereinsnachwuchs, so Werner, wird neben dem Erwerb der Angelkenntnisse auch in das Bauen von Vogelhäusern, Fledermauskästen und Insektenhotels eingeführt. „Wir betreiben zusätzlich zum Angeln auch aktiven Naturschutz“, erklärt er. Dazu gehöre ebenfalls die regelmäßige Gewässerpflege, die das Aufsammeln von Müll und das Schneiden der Uferböschungen beinhalte. Wichmann und Werner kennen sich deshalb nicht nur mit Fischen bestens aus, auch die Vielfältigkeit der Umweltsünder haben sie durch ihren Einsatz kennengelernt.

Von Heike Baake