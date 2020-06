Seelze

Anja Kamin (52) setzt sich seit sieben Jahren für den Tierschutz auf der griechischen Insel Kreta ein. Dabei wird sie regelmäßig auch von ihrer Tochter Swantje (25) unterstützt. Ihre geplante Reise im Mai, bei der sie auf dem Rückflug Hunde mit nach Deutschland bringen wollten, fiel bedingt durch die Corona-Pandemie aus. „Seit Februar schon dürfen keine Hunde mehr ausreisen“, erklärt Kamin. Das sei tragisch, denn normalerweise kämen monatlich zehn Hunde nach Deutschland.

Allein in der Urlaubssaison würden bis zu 30 Hunde von Flugpaten übernommen und auf diesem Weg in ihre neue Heimat kommen. „Das ist jetzt alles sehr schwierig geworden, erzählt die Tierschützerin. Die Partner auf Kreta seien zwischenzeitlich am Limit, und sie hoffe auf eine baldige Änderung der Situation. Immer wieder habe sie in den vergangenen Wochen Flüge gebucht, die dann storniert wurden.

Anzeige

„ Tierschutz ist meine Berufung“

Kamin selbst ist durch eine Griechenlandreise zum Tierschutz gekommen. „Vorher habe ich mich nicht mit diesem Thema beschäftigt“, erzählt sie. Gern erinnert sich die Tierschützerin an ihre damalige Begegnung mit einem Hund, den sie nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub nicht vergessen konnte. Mit großem Engagement sorgte sie dafür, dass er zu ihr nach Deutschland kommen konnte. „Da hatte ich den ersten Kontakt zu dem Tierschutzverein Südkreta“, sagt sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Mittlerweile ist Kamin stellvertretende Vorsitzende des 2007 gegründeten Tierschutzvereins Südkreta, der unter anderem die Vermittlung von Tieren in Not in geeignete Familien übernimmt. Mittlerweile bezeichnet sie den Tierschutz nicht als Hobby, sondern als eine Berufung. Regelmäßig leben bei den Kamins immer wieder Pflegehunde, bis sie einer Familie übergeben werden können. „Ich weine fast immer, wenn ich die Tiere wieder abgeben muss“, gesteht die Tierschützerin.

Nächste Kretareise im Oktober

Bis zu viermal reist die Tierschützerin jedes Jahr nach Kreta, um vor Ort aktiv zu sein – in diesem Jahr jedoch bremst die Corona-Pandemie ihre Aktivitäten aus. Derzeit versucht der Verein, einen Transport der Hunde nach Deutschland über Land zu organisieren und konnte dafür über einen Aufruf bei Facebook eine Spendensumme von 5000 Euro einsammeln. „40 Hunde sollen auf diesem Weg nach Deutschland kommen“, berichtet Kamin. Derzeit werden noch dringend Pflegestellen gesucht, die einen Hund aufnehmen würden, bis er ein neues Zuhause gefunden hat. „Es ist gut möglich, dass der eine oder andere Hund auch in Seelze bleibt“, sagt Kamin. Während Tochter Swantje im August nach Kreta reist, hat Kamin ihren dortigen Aufenthalt auf Oktober verlegt. Dann wird sie mit ihrem Mann für zehn Tage auf die Insel fliegen und „einen Tierschutzurlaub“ machen.

Von Heike Baake