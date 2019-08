Letter

Die städtische Annahmestelle für Grüngut am Buchenweg in Letter ist ab Freitag, 6. September, wieder jeden Freitagnachmittag geöffnet. Bis Ende November nehmen Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs dort zwischen 16 und 18.30 Uhr kostenlos Baum- und Strauchschnitt, Laub und Rasenschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter entgegen.

Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass keine Küchenabfälle abgeladen werden sollten. Zudem sei eine Ablagerung von Grünabfällen außerhalb der Öffnungszeiten nicht zulässig.

Unabhängig von der Annahmestelle am Buchenweg können Grünabfälle regelmäßig im Wertstoffhof Lohnde an der Werftstraße oder in Bioabfallsäcken der Abfallentsorgungsgesellschaft aha entsorgt werden. Grünschnitt kann außerdem bei der Grüngutannahme in Döteberg in der Straße Hinterm Kampe abgegeben werden.

Von Linda Tonn