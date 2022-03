Letter

Die städtische Grüngut-Annahmestelle in Letter ist wieder geöffnet und bietet ihren Service immer freitags von 16 bis 18.30 Uhr an. Auf dem Gelände am Buchenweg nehmen Beschäftigte der Stadt Seelze voraussichtlich bis Ende Mai kostenlos Baum- und Strauchschnitt sowie Laub und Rasenschnitt entgegen.

„Mit der Grüngut-Annahmestelle schafft die Stadt Seelze regelmäßig im Frühjahr und Herbst ein zusätzliches Entsorgungsangebot für den in diesen Zeiten in großen Mengen anfallenden Grünschnitt“, berichtet Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze. Am Karfreitag, 15. April, bleibt die Grüngut-Annahmestelle aufgrund des gesetzlichen Feiertags geschlossen, öffnet dafür aber bereits am Donnerstag, 14. April.

„Um während der Öffnungszeiten einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, bittet die Stadt Seelze alle Nutzerinnen und Nutzer, die Regelungen vor und auf dem Gelände der Annahmestelle genau zu beachten und die Hinweise der Beschäftigten zur Verkehrsführung und zur Annahme zur Sicherheit aller Anwesenden zu befolgen“, erklärt Fricke. Bürgerinnen und Bürger können ihren privaten Baum- und Strauchschnitt sowie Laub und Rasenschnitt bis zu einer Menge von einem Kubikmeter entsorgen. Nicht zulässig ist dagegen die Entsorgung von Küchenabfällen oder eine Ablagerung von Grünabfällen außerhalb der Öffnungszeiten.

Entsorgung auch in Döteberg

Alle Nutzerinnen und Nutzer sind bis auf Weiteres verpflichtet, den Mindestabstand von anderthalb Meter einzuhalten und Handschuhe sowie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Darüber hinaus können alle Seelzerinnen und Seelzer ihre Grünabfälle auf dem Wertstoffhof der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) an der Werftstraße in Lohnde oder in Aha-Bioabfallsäcken und -tonnen entsorgen.

Auch die Grüngut-Annahmestelle an der Straße Hinterm Kampe in Döteberg nimmt wieder Grüngut an. Informationen und Öffnungszeiten sowie aktuelle Regelungen der Aha-Entsorgungsangebote sind im Internet auf der Seite aha-region.de/entsorgung/oeffnungszeiten verfügbar.

Von Heike Baake