Die Musik Venedigs bringt das Duo Musikalisches Tafelkonfekt am Mittwoch, 12. August, in die Kirche St. Barbara in Harenberg. Annette John (Flöte) und Susanne Peuker (Laute) spielen in der Reihe 12x K unter dem Titel „Klangvolles Venedig“ gewissermaßen in zwei Schichten: Das erste Konzert beginnt um 19 Uhr, das zweite um 20.30 Uhr. Grund für die Teilung sind die Abstandsregeln während der Corona-Pandemie, die in der kleinen Kirche weniger Publikum als sonst üblich erlauben. Auch die beliebte Pause mit kleinen Snacks wird es deshalb nicht geben.

Venedig gilt als Stadt der Musik

Die beiden Musikerinnen spielen unter anderem Werke der venezianischen Komponisten Antonio Vivaldi und Giorgio Mainerio, der sich öfter in Venedig aufhielt. Venedig gilt als Stadt der Musik: Nicht nur in Theatern und Kirchen wurde musiziert, sondern auch in privaten Palästen und Waisenhäusern. Nachdem der Buchdrucker Ottaviano Petrucci den Notendruck mit beweglichen Metalltypen erfunden hatte und damit zum bedeutenden Musikverleger aufgestiegen war, hatte sich die Stadt auch in diesem Bereich einen Namen gemacht.

Examen mit Auszeichnung bestanden

Annette John studierte zunächst an der Hochschule für Musik in Würzburg bei Bernhard Böhm. Dann wechselte sie nach Bremen, wo sie von Han Tol an der Hochschule für Künste unterrichtet wurde. Sie bestand 2004 das Konzertexamen mit Auszeichnung. Annette John wirkte bei zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen mit. Sie ist als Dozentin an der Universität Oldenburg tätig. Zudem ist sie Vizepräsidentin der European Recorder Players Society.

Peuker wirkt in diversen Ensembles mit

Die in Rostock geborene Susanne Peuker studierte Gitarre an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Weitere Studien führten sie in die USA. Die Musikerin tritt regelmäßig als Solistin im In- und Ausland auf. Außerdem spielt sie in diversen Ensembles wie etwa Musical Delight und Musical Playground. Susanne Peuker kann ebenfalls zahlreiche Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie CD-Aufnahmen vorweisen, die ihre künstlerische Tätigkeit ergänzen.

Karten für das Duo Musikalisches Tafelkonfekt im Vorverkauf

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Petri & Waller an der Hannoverschen Straße 13a in Seelze und der Total-Tankstelle an der Harenberger Meile 39 in Harenberg. Die Organisatoren empfehlen, den Vorverkauf zu nutzen. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich, sofern diese nicht im Vorverkauf verkauft wurden.

Von Thomas Tschörner