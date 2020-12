Seelze

Seit Dienstag bekommen Menschen, die zur Risikogruppe gehören, an ihrer Apotheke kostenlose FFP2-Masken. Schon früh am Morgen hatten sich vor dem Zeltpavillion an der Kreuz-Apotheke im Seelzer Zentrum lange Menschenschlangen gebildet. Schnell hatte sich herum gesprochen, dass alle, die älter als 60 Jahre oder nachweislich vorerkrankt sind, sich den Schutz dort abholen können. Innerhalb weniger Stunden waren 2000 Masken verteilt.

Apotheker will für Nachschub sorgen

„Wir versuchen alles, dass wir vom Großhandel weitere Masken bekommen“, sagte Apotheker Thomas Meyer, der die Verteilaktion in Seelze initiiert hat. Seit Tagen seien seine Mitarbeiter damit beschäftigt herauszufinden, wo FFP2-Masken mit sogenanntem CE-Kennzeichen zu bekommen seien. „Aufgrund der großen Nachfrage gibt es bei den Masken tatsächlich etliche Fälschungen“, sagt der Apotheker. Insgesamt hat Meyer bislang 12.000 Masken bekommen können.

Bisher hat Apotheker Thomas Meyer 12.000 FFP2-Masken für seine Verteilaktion bekommen können. Quelle: Sandra Remmer

Günter Löper aus Seelze hat zufällig von der Maskenaktion erfahren, als er bei der Volksbank war. Damit er sich noch besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen könne, wolle er eine der FFP2 Masken haben. Den neuen Lockdown findet er sehr gut. „Das hätte schon viel früher kommen müssen“, so der Seelzer.

FFP2-Masken bieten besonderen Schutz Das Besondere an den sogenannten FFP2 Masken ist der Schutz, den sie vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bieten. „Die Virenlast, die durch diese Maske dringt, tendiert gen Null“, sagt Apotheker Thomas Meyer. Auch für den richtigen Umgang hat der Pharmazeut Tipps parat. „Nach etwa drei bis vier Stunden sind die Masken durchfeuchtet, dann sollte man sie richtig trocknen lassen“, sagt Meyer. Zusätzlich könne die Maske noch mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsspray eingesprüht werden. Nichts hält er hingegen davon, ein Händedesinfektionsmittel zu benutzen. „Darin sind oft Zusatzstoffen enthalten, die das Material der Schutzmaske beschädigen können“, sagt Meyer. Auch einen Waschgang werden die Maske nicht unbeschadet überstehen.

Mitleid mit dem Einzelhandel

Das finden auch andere Passanten. „Jeder muss Abstriche machen“, sagt Karina Lew aus Altgarbsen. Auch wenn die Einzelhändler ihr leid täten, ohne Einbußen werde es nicht gehen. „Ich finde es unmöglich, dass es so kurzfristig kommt“, sagt Inga Bock. Viele Familien hätten noch keine Zeit für die Weihnachtseinkäufe gehabt, nun sei das nicht mehr möglich. „Ich bin froh, dass der Wochenmarkt wenigstens bleibt“, so die Seelzerin. Angst, sich beim Einkaufen in den Geschäften mit dem Virus anzustecken, habe sie nie gehabt. „Nur dass die Brille mit der Maske immer beschlägt, nervt“. Dass Einzelhandel und Friseure nun wieder schließen müssen, bedauert sie sehr.

In der kommenden Woche wird Sandra Mandt von Blumen Hoffmann voraussichtlich keine Blumen mehr auf dem Wochenmarkt verkaufen. Quelle: Sandra Remmer

Wochenmarkt ohne Blumen

In welcher Form der Seelzer Wochenmarkt am kommenden Dienstag noch stattfinden wird, ist noch unklar. „Wir sind da“, sagt Obst- und Gemüsehändler Klaus Krohn. Sandra Mandt von Blumen Hoffmann ist sich da nicht sicher. „Beim letzten Lockdown durften wir nicht mehr auf die Wochenmärkte fahren. Blumen gehören nicht zu den Dingen des täglichen Bedarfs“, so die Floristin. Mandt bedauert das sehr. „Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo draußen nichts mehr blüht, freuen sich viele Menschen über ein bisschen Farbe in der Wohnung.“ Normalerweise würde sie jetzt vermehrt Weihnachtssträuße mit Amaryllis und Tannenzweigen binden, aber mit Blick auf den neuen Lockdown laufe der Betrieb auf Sparflamme.

Betroffen vom Lockdown ist auch Kevin Quadt vom Fotostudio Kurth. Auch er muss schließen. „Aufgegebene Bestellungen sind aber pünktlich bis zum 24. Dezember bei den Kunden zuhause“, verspricht Quadt. Auch die Gutscheinaktion sein wie angekündigt bis Silvester gültig.

Von Sandra Remmer