Seelze

Thomas Meyer von der Kreuzapotheke hat am Donnerstagvormittag dem Lohnder Ortsratsmitglied und Ortsbürgermeister Wilfried Nickel eine Spende in Höhe von 100 Euro übergeben. Diese Summe soll, so Nickel, der Gemeinschaft im Ort zugutekommen. Vorstellen könne er sich, dass damit vielleicht die Reparatur und Verschönerung der Lohnder Bänke weitergeführt werden könnte. Ein großer Teil sei bisher bearbeitet, jedoch hätte das Geld nicht für alle ausgereicht. „Betroffen sind nicht nur die Bänke im Ort, sondern auch die am Kiesteich“, sagt der Ortsbürgermeister.

Dankeschön an alle Ortsräte

Meyer bedankt sich mit seiner Spende für die Unterstützung beim Einsatz der mobilen Testteams. „Diese haben wir besonders für ältere Menschen eingerichtet, denen eine Onlineanmeldung schwerfällt oder nicht möglich ist“, erklärt der Apotheker. Die Idee dazu habe er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern entwickelt, zu denen auch Apothekerin Anja Hoppe gehört.

Über die Unterstützung der jeweiligen Ortsbürgermeister sowie Ortsräte habe er sich sehr gefreut, so Meyer, und deshalb wolle er sich mit einer kleinen Spende erkenntlich zeigen. Die Summe könne zum Beispiel für Gemeindehäuser oder für die Jugendfeuerwehr eingesetzt werden, sagt er. Neben Lohnde konnten bereits die Ortsräte von Almhorst, Velber und Lathwehren ihre Spende entgegennehmen, die anderen Orte folgen demnächst.

Von Heike Baake