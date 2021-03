Seelze

Das Corona-Schnelltestzentrum an der Bremer Straße 8 in Seelze weitet seine Kapazitäten deutlich aus. Am Freitag werde ein zweites Zelt aufgebaut und damit eine zweite Teststraße nach dem Einbahnstraßenprinzip zur Verfügung stehen, sagt der promovierte Apotheker Thomas Meyer von der Kreuz-Apotheke, der das Zentrum eingerichtet hat. Außerdem werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. „Ab Montag können wir damit täglich 220 Tests vornehmen“, sagt Meyer. Die Testfrequenz werde dann von bislang 15 auf fünf Minuten verkürzt.

Corona-Schnelltestzentrum startete Anfang März

Das Schnelltestzentrum hat Anfang März den Betrieb aufgenommen. Meyer wollte damit einen zusätzlichen Service für die Bürger schaffen und sein Angebot ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu Arztpraxen verstanden wissen. Zu Beginn des Monats habe es einige Berufsgruppen wie etwa Lehrer oder Erzieher gegeben, die mit Berechtigungsschein Anspruch auf zwei kostenlose Tests pro Woche hatten. Zusätzlich bot Meyer für Selbstzahler den Test für den günstigen Preis von 19 Euro an, der in erster Linie zur Refinanzierung seiner Investitionen dienen sollte.

Zwei Prozent der Tests sind positiv

Mittlerweile könne sich zudem auch jeder Bürger mindestens einmal pro Woche einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. „Nachdem noch einige bürokratische Fragen zu klären waren, laufen die kostenlosen Tests ab dem 10. März.“ Die Ansage für mindestens einen kostenlosen Test in der Woche lasse den Menschen Spielraum, sagt Meyer. „Das kann jeder nach seiner eigenen Einschätzung entscheiden.“ So seien etwa Eltern mit ihren Kindern praktisch außer der Reihe gekommen, weil es an einer Grundschule einen Corona-Fall gegeben habe. Für Kinder gebe es eine andere Version des Testes, bei der nicht ganz bis in den Rachenraum gegangen werde, sondern im vorderen Teil der Nase Sekret gesammelt werde.

Apotheker Muharrem Tayar arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen in dem Schnelltestzentrum an der Bremer Straße. Quelle: Thomas Tschörner

In den ersten beiden Märzwochen wurden in dem beheizten Zelt in Seelze rund 350 Tests gemacht, von denen 2 Prozent positiv waren. „Alle positiv Getesteten waren symptomfrei“, sagt Meyer. Seine Mitarbeiter müssten dies nicht nur dem Gesundheitsamt melden, sondern auch die Menschen behutsam betreuen und über das weitere Vorgehen aufklären. So würde etwa auf den fälligen Arztbesuch ebenso hingewiesen wie im Bedarfsfall auch auf die Telefonnummer der Infekt-Sprechstunde der nahe gelegenen Arztpraxis an der Hannoverschen Straße 4 mitgegeben.

Zentrum ist durchgehend geöffnet

Nach jedem Test gebe es ein amtlich anerkanntes Zertifikat, dass sich der Getestete auf sein Smartphone mailen lassen könne. Auf Wunsch sei aber auch ein Ausdruck im Schnelltestzentrum möglich, der dann nach wenigen Minuten ebenfalls vorliege. Ab Montag werde das Zentrum montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr durchgehend geöffnet sein, statt bislang von 9 bis 13 sowie von 15 bis 18 Uhr. „Wir werden auch den Sonnabend dazu nehmen.“ Dies gelte auch für den Ostersonnabend, an dem dann ebenfalls von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet sein soll. Dies könnte etwa für Familien wichtig sein, die an den Feiertagen Angehörige treffen wollen. Eine Anmeldung für den Corona-Schnelltest ist erforderlich. Wer mit seinem Smartphone den auf Plakaten zu findenden QR-Code nutze, lande direkt bei der Terminvergabe. Termine könnten aber auch über die Homepage apo-schnelltest.de/kreuzapotheke-seelze reserviert werden.

Von Thomas Tschörner