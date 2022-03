Dedensen

Die Lebensqualität im Ort steigern – mit diesem Ziel haben Daniela Schmedes und Violetta Hargarten bereits im Juni vergangenen Jahres Ideen gesammelt. Daraus entstand kurze Zeit später die Arbeitsgruppe Dorfentwicklung, der mittlerweile zehn Personen angehören. Sie wollen sich für ihren Ort einsetzen und ihn für alle Bewohnerinnen und Bewohner attraktiver gestalten. „Wir haben viele Ideen zusammengetragen und möchten, dass in der Dorfmitte, die räumlich noch nicht festgelegt ist, etwas Neues entsteht“, sagt Schmedes. Aber jede Dedenserin und jeder Dedenser solle ein Mitspracherecht bekommen.

Aktion während des Osterfeuers

Deshalb hat die Arbeitsgemeinschaft eine Umfrage geplant, mit deren Hilfe weitere Ideen und Wünsche gesammelt werden sollen. „Wir werden unter anderem während des Osterfeuers am Sonnabend, 16. April, Flyer verteilen“, informiert Rene Corterier. Auch Plakate im Ort sollen auf die Aktion aufmerksam machen und den Zugang zur Umfrage über einen QR-Code ermöglichen. Sie werden an allen öffentlichen Stellen wie beispielsweise Schule, Kindergarten, Bäcker oder auch in den Schaukästen auf die Aktivitäten hinweisen. Darüber hinaus können aber auch an bereitgestellten kleinen Briefkästen Ideen in schriftlicher Form abgegeben werden.

Mitstreiter gesucht

Bis Sonnabend, 14. Mai, wollen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft alle Rückmeldungen gesammelt und aufgearbeitet haben, um mit den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Platz vor der Sparkasse in den Dialog zu treten. „Wir müssen herausfinden, was wir weiter erarbeiten wollen“, erklärt Hargarten. Im Fokus stehe dabei die Dorfgemeinschaft und eine Dorfmitte.

Auch die Ideen eines Dorfladens oder eines Cafés in der Dorfmitte seien nach wie vor präsent. Aber ob tatsächlich der Wunsch seitens der Bewohnerinnen und Bewohner vorhanden sei, das müsse abgeklärt werden. „Wo sich die Dorfmitte später einmal befinden wird, das ist noch völlig offen“, sagt Corterier.

Es komme darauf an, was sich aus der Umfrage entwickele, dabei könne es auf einen bestimmten Platz, einen Raum oder einfach eine grüne Wiese hinauslaufen. Räumlichkeiten hat der Arbeitskreis bereits im Visier, jedoch fanden bisher noch keine abschließenden Gespräche statt. Wer hierzu Ideen hat, kann sie an den Arbeitskreis weitergeben. Wer Interesse hat, im Arbeitskreis mitzuarbeiten, der kann sich per E-Mail an die Adresse dedensen@gmx.net melden.