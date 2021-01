Lohnde

„Mit dieser Aktion rufen wir zum Nachahmen auf“, sagt Ortsbürgermeister Wilfried Nickel. Am Freitag hat er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Manfred Grages im Namen des Ortsrates der Astrid-Lindgren-Schule eine Spende von 800 OP-Masken übergeben. Weitere 200 Masken gingen an die evangelische Kindertagesstätte. Wichtig wäre ihnen dabei gewesen, dass die Schulkinder sofort nach den Zeugnisferien davon profitieren könnten, so Nickel.

Masken dienen als Ersatz

Lehrerin Ilka Hömmken und Referendarin Dorina Ketteß freuten sich sehr über die Spende. Die Masken seien wichtig für die Schule, sagte Hömmken. Sie würden bei Lehrern und Schüler auch als Ersatzmaske zum Einsatz kommen. „Die Kinder werden zwar vom Elternhaus ausgestattet, aber es kommt auch mal vor, dass sie ihre Maske vergessen haben“, sagt Hömmken.

Ins Rollen gebracht hat diese Aktion Apotheker Thomas Meyer, der bereits der Seelzer Regenbogenschule eine Maskenspende überbrachte. „Jeder Ort hat einen Ortsrat, vielleicht kommen andere jetzt auch noch auf die Idee“, hofft Grages.

