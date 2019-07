Seelze

Mit 1,8 Promille Alkohol im Atem ist ein 47-jähriger Mann aus Seelze auf der Göxer Landstraße unterwegs gewesen. Am Kreuzweg stoppte die Seelzer Polizei den Audi-Fahrer am Sonnabendabend und stellte seinen Führerschein sicher. Anschließend nahmen die Beamten den 47-Jährigen mit zum Kommissariat und ordneten eine ärztliche Blutprobe an. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Sandra Remmer